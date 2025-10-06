یک جوان دهه هشتادی با اهدای مبلغ دو میلیارد ریال، چهره‌ای تاثیرگذار از همدلی و مسئولیت‌پذیری نسل جوان را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس بیمارستان ایرانمهر با اشاره به کمک ۲ میلیارد ریالی یک دهه هشتادی به این بیمارستان با قدردانی از این حرکت انسان‌دوستانه گفت:این جوان نشان داد که نسل جدید، با وجود سن کم، قلبی بزرگ و درکی عمیق از رنج بیماران دارند و امیدواریم چنین اقداماتی، الگویی درخشان برای ترویج فرهنگ نیکوکاری در جامعه باشد.

جواد قدوسی نژاد افزود:این کمک مالی که با انگیزه‌ای عمیق و شخصی انجام شد، صرف تأمین بخشی از تجهیزات و هزینه‌های درمانی بیماران مبتلا به سرطان در این بیمارستان خواهد شد.

این جوان با قدردانی از خدمات درمانی که پیشتر به مادرش در بیمارستان ایرانمهر ارائه شده بود، این کمک را به یاد او و برای حمایت از دیگر بیماران نیازمند اهدا کرد.

