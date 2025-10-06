به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مختار بذرافشان افزود: این پرنده که در یک حادثه رانندگی از ناحیه بال مصدوم شده بود، پس از معاینه پزشکی و گذراندن مدت درمان در طبیعت رهاسازی شد.

عقاب صحرایی پرنده شکاری از تیره بازان و گونه‌ای حفاظت شده است که در ایران نیز به صورت مهاجر یافت می‌شود.

زیستگاه این پرنده در نواحی باز و استپ‌های نیمه‌بیابانی، کوهپایه‌ها و نزدیک تالاب‌ها است.

