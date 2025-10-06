به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم فوتبال بانوان سخناخ کردستان، قهرمان فصل گذشته لیگ برتر مینی فوتبال بانوان ایران، از امروز در دور مقدماتی فصل جدید لیگ برتر حضور یافته است.

مسابقاتی که به میزبانی شهر ارومیه برگزار می‌شود.

این در حالی است که بازیکنان این تیم همچون فصل گذشته، بدون هیچ‌گونه حمایت مالی و با هزینه‌های شخصی در رقابت‌ها شرکت می‌کنند.

با وجود درخشش سال گذشته و کسب عنوان قهرمانی کشور، تاکنون هیچکس برای حمایت از نماینده شایسته استان کردستان اقدامی نکرده است.

تیم سخناخ کردستان فصل گذشته موفق به کسب جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی مینی فوتبال باشگاه‌های جهان شد و امسال نیز با وجود مشکلات مالی از جمله تأمین هزینه‌های حمل‌ونقل و اقامت، مصمم است از عنوان خود دفاع کند.

دور مقدماتی لیگ برتر مینی فوتبال فوتبال بانوان کشور از ۱۴ تا ۱۸ مهرماه برگزار می‌شود.