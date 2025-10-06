بزرگ‌ترین طرح سرمایه‌گذاری حمل و نقل شهری کشور به وسعت ۱۱۳ هکتار تا دو سال آینده در شیراز به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری شیراز گفت: «پایانه ماشین‌آلات سنگین و انبار‌های بزرگ کالا» که با مشارکت شهرداری شیراز و بخش خصوصی در زمین‌های ورودی جاده نیروگاه سیکل ترکیبی در دست اجراست، قرار است در مدت ۲۴ ماه به بهره‌برداری برسد.

معصومی افزود: هدف اصلی اجرای این طرح، ساماندهی و کنترل تردد خودرو‌های باری سنگین و نیمه‌سنگین درشیرازاست.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز با بیان این مطلب که زیبایی بصری و انضباط ایمنی تردد در خیابان‌های شهر، همچنین حفظ پاکیزگی هوا از چشم‌انداز‌های اجرای این طرح خواهد بود، اعلام کرد: با کاهش تردد خودرو‌های سنگین در معابر اصلی شهر، ایمنی شهروندان که مهم‌ترین موضوع مد نظر مجموعه مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل است، افزایش می‌یابد.

وی همچنین افزایش راندمان ترانزیت و حمل ونقل سنگین، وجود انبار‌های بزرگ‌مقیاس کالا به‌عنوان پایانه باراندازی و بارگیری کالا، بهبود خدمات رفاهی و ایمنی رانندگان و کاهش آلودگی صوتی را از دیگر مزایای اجرای اینطرح اعلام کرد.