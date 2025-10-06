پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان قم گفت: در شش ماهه نخست امسال، بیش از ۱۱ هزار نفر از شهروندان قمی با سامانه ۱۹۷ فراجا تماس گرفته و پیشنهادات، شکایات و انتقادات خود را مطرح کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار محمدرضا میرحیدری در جریان دیدار مردمی به مناسبت هفته فراجا با اشاره به راهاندازی سامانه ۱۹۷ به منظور رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردمی، افزود: «فراجا رضایتمندی مردم را به عنوان اولویت اصلی کاری خود دنبال میکند و این سامانه از سال ۷۸ به عنوان پل ارتباطی مردم با نیروی انتظامی ایجاد شده است.»
وی افزود: «در نیمه نخست امسال، ۱۱ هزار تماس از سوی مردم از طریق این سامانه ثبت شده که نشاندهنده اعتماد و استقبال بالای شهروندان است.»
فرمانده انتظامی استان قم همچنین از کاهش چشمگیر شکایات و انتقادات از پلیس خبر داد و گفت: «شکایات مردمی نسبت به پلیس امسال ۲۳ درصد و انتقادات ۴۰ درصد کاهش یافته است.»
میرحیدری درباره موضوعات مطرح شده در تماسها تصریح کرد: «بیشترین مسائل مطرح شده مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی بوده که توسط پلیس راهور به دقت پیگیری میشود.»
وی در پایان بر تداوم دیدارهای مردمی نیروی انتظامی در مناسبتهای مختلف تأکید کرد و گفت: «دیدارهای مردمی و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان، به صورت هفتگی در قم، شهرستانها و نواحی مختلف استان در دستور کار قرار دارد.»