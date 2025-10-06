پخش زنده
کشاورزان مینابی کاشت پیاز در سه هزار و ۹۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: بیشترین سطح زیر کشت در بخشهای توکهور و هشتبندی، سندرک، کریان و تیرور است.
ناصر نورزاده افزود: کشت پیاز تا آذرماه ادامه دارد.
وی گفت: با برگزاری کارگاههای آموزشی، کشاورزان آموزشهای لازم برای کشت محصولات زراعی و رعایت الگوی کشت، کشت محصولات متناسب با اقلیم منطقه را فرا گرفتهاند.
