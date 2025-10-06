فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان از برخورد با متخلفان شکار و صید پرندگان شکاری و هوبره در زیستگاه‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد الوندی گفت: همزمان با حضور پرندگان شکاری در خوزستان و آغاز فصل بازگیری پرندگان برخورد با تخلفات شکار و صید پرندگان شکاری و هوبره آغاز شروع شده است.

او افزود: زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان با استفاده از تله‌های کوخه و شناطه، تا زمان آغاز بارندگی ادامه دارد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: شکار و صید گونه‌های خطر انقراض و حمایت‌شده از جمله خانواده شاهین‌ها و گونه هوبره، موجب می‌شود جمعیت این گونه‌ها در طبیعت کمتر و کمتر شود.