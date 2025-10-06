به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر قاسمی گفت: همزمان با فرا رسیدن روز تهران، زنگ تهران در ۲۲ مدرسه مناطق شهر تهران با حضور مدیران شهری و تهران پژوهان نواخته شد.

وی در ادامه از رونمایی و بزرگداشت آیت الله حاج ملاعلی کنی به مناسبت سالروز ارتحال ایشان خبرداد و گفت: ۱۲ مهرماه از سوی شورای فرهنگ عمومی بخش کن و استان تهران، سالروز ارتحال آیت الله حاج ملا علی کنی، روز کَن نامگذاری شده است، از این رو مراسم گرامیداشت و آیین رونمایی تمبر یادبود همراه با برگزاری جشنواره اقوام ایرانی وافتتاحیه هفته فرهنگی تهران به همت شهرداری منطقه ۵ برگزار خواهد شد‌.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم‌های مستند با موضوع تهران افزود: از روز ۱۴ مهر تا ۲۱ مهر نُه فیلم مستند در سینما فرهنگ و موزه سینما به صورت رایگان در دو سانس اکران خواهند شد.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران همچنین گفت: عودلاجان (مرتضی منشی) تکیه دولت (علیرضا قاسم‌خان) اینجا تهران است (محمدحسین حیاتی پور) میدان بی حصار (مهرداد زاهدیان) چنارستان (هادی آفریده) نوروز به وقت تهران (هادی آفریده) خیابان شاعر (شهرام میراب اقدم) بازار از طهران تا تهران (رضا خانلری) و اهالی خیابان یک‌طرفه (مهدی باقری) فیلم‌های منتخبی هستند که با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستندهر روز در دو سانس ۱۰-۱۰:۴۵و ۱۱-۱۱:۴۵ در موزه سینما و ۱۲-۱۴ در سینما فرهنگ به صورت رایگان اکران خواهند شد.



قاسمی در ادامه از آغاز وبینار آموزشی راهنمایان گردشگری در هفته فرهنگی خبر داد و گفت: این دوره آموزشی ویژه راهنمایان گردشگری شهرتهران با هدف ارتقاء سواد گردشگری شهری و تجربه گرایی عملی آنها در ۲۰ جلسه دو ساعته تا پایان بهمن برگزار خواهد شد که پس از اتمام دوره با برگزاری آزمون به شرکت کنندگان مدرک معتبر اعطاء خواهد شد و این الویت همکاری با حوزه گردشگری مناطق را در مناسبت‌های خاص از جمله نوروز خواهد داشت.



رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران افزود برگزاری نشست‌های تخصصی تهران شناسی، تجلیل از مفاخر و اساتید تهران پژوه، اکران۳۰ موشن گرافی مسیر‌های پیاده گردی در فضای مجازی، اکران جاذبه‌های گردشگری در شهر تهران و اجرای تور‌های متنوع و رایگان از سوی مناطق ۲۲ گانه از دیگر برنامه هایی است که اجرامی شود.

وی گفت: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سامانه جامع گردشگری شهرداری تهران visit.tehran.ir مراجعه کنند.