به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار تولید زنجیره آهن و فولاد کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.



بنا بر این گزارش، افزایش ۳.۲ درصدی تولید فولاد کشور در شش ماهه سال در حالی به ثبت رسیده که در گزارشات ۳ ماهه، این شاخص ۴.۸ درصد افت داشته است!



با توجه به تشدید محدودیت‌های فولادسازان در دریافت برق از شبکه در سال جاری، به نظر می‌رسد این اتفاق ناشی از برنامه ریزی بهتر واحدهای فولادی برای تامین برق مورد نیاز خود در تابستان از طریق خرید برق سبز و آزاد و نیروگاه‌های خود تامین ارزیابی می شود زیرا فولادسازان انتظار محدودیت های شدید برقی در سال جاری را داشته‌اند اما محدودیت های ۹۰ درصدی اردیبهشت و خردادماه آنان را غافلگیر کرد!



عملکرد درخشان برخی شرکت‌ها از جمله افزایش ۴۰ درصدی تولید در فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) و فولاد بوتیای ایرانیان و همچنین فولاد هرمزگان (هرمز) سهم قابل توجهی در ثبت افزایش ۳.۲ درصدی تولید فولاد کشور در نیمه نخست امسال داشته است.

در میان محصولات زنجیره فولاد، میلگرد و کنسانتره سنگ آهن بیشترین رشد تولید را داشته که به علت مصرف برق کمتر این حلقه‌ها بوده است. البته جهش صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن نیز در افزایش تولید آن اثرگذار بوده است.



کاهش شدید تولید تیرآهن عمدتاً به دلیل تغییرات در خطوط تولید، ذوب آهن اصفهان و کاهش تولید تیرآهن در این شرکت بوده است.



کاهش تولید انواع ورق‌های فولادی ناشی از رکود بازار و تداوم واردات این محصولات ارزیابی می‌شود. هر چند روند واردات ورق‌های فولادی نزولی بوده اما با وجود ظرفیت‌های خالی فراوان داخلی، همین حجم واردات نیز غیرقابل توجیه است.

