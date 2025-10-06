پخش زنده
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: سالانه یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون مترمکعب پساب در کشور تولید میشود که میتواند به عنوان منبع آبی پایدار، چرخه تولید صنایع را تضمین کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «هاشم امینی» در جریان بازدید از تاسیسات و طرحهای آبفای استان اردبیل با بیان اینکه سالانه یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون مترمکعب پساب در کشور تولید میشود، گفت: پساب به عنوان یک منبع آبی پایدار، ادامه چرخه تولید صنایع را تضمین میکند و ضروری است بنا بر مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، تمام صنایع از آبهای نامتعارف از جمله پساب استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تعداد انشعابهای فاضلاب در سطح کشور به رقم ۹ میلیون و ۴۳۰هزار رشته رسیده است، گفت: هماکنون بیش از ۵۷ درصد جمعیت کشور از طریق ۴۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و ۷۱هزار و ۵۵۷ کیلومتر شبکه جمعآوری تحت پوشش شبکه جمعآوری فاضلاب قرار دارد.
بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضلاب پارسآباد تا پایان آذر
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل طرح ساخت تصفیهخانه فاضلاب پارسآباد در استان اردبیل گفت: این طرح که از سال ۱۳۸۳ آغاز شده است، پس از سالها انتظار و با تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نقدی تا پایان آذر امسال به بهرهبرداری میرسد.
به گفته امینی، این اقدام گامی مهم در ارتقای شاخصهای زیستمحیطی و بهداشتی منطقه به شمار میآید.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر توجه به عدالتمحوری در توسعه زیرساختها گفت: تا پایان امسال ۶۵ روستای شمال استان اردبیل از نعمت آب پایدار بهرهمند میشوند و توسعه متوازن خدمات آب و فاضلاب در مناطق مرزی و کمبرخوردار از اولویتهای اصلی شرکت آب و فاضلاب کشور است.