رئیس مجلس عروج مظلومانه امام جماعت باغفیض را تسلیت گفت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی عروج مظلومانه روحانی وارسته و مردمی، حاج شیخ ولیالله حیدری، امام جماعت مسجد بقیةالله (عج) محلهی باغ فیض تهران، که در محراب عبادت و در حال انجام وظیفه الهی خود به لقاء الله پیوست را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
عروج مظلومانهی روحانی وارسته و مردمی، حاج شیخ ولیالله حیدری، امام جماعت مسجد بقیةالله (عج) محلهی باغ فیض تهران، که در محراب عبادت و در حال انجام وظیفه الهی خود به لقاء الله پیوست موجب اندوه و تأثر عمیق گردید. این روحانی مؤمن، عمر شریف خود را در راه هدایت مردم، خدمت به محرومان و ترویج معارف اهلبیت علیهمالسلام سپری کرد و سرانجام در همان جایگاه مقدسی که سالها مردم را به نماز و تقوا فرا میخواند، مظلومانه دار فانی را وداع گفت. اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه تلخ و جانسوز به خانواده محترم ایشان، جامعه روحانیت، مردم مؤمن منطقه و نمازگزاران مسجد بقیةالله (عج)، از خداوند متعال برای آن فقید سعید علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی