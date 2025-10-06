به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی عروج مظلومانه روحانی وارسته و مردمی، حاج شیخ ولی‌الله حیدری، امام جماعت مسجد بقیةالله (عج) محله‌ی باغ فیض تهران، که در محراب عبادت و در حال انجام وظیفه الهی خود به لقاء الله پیوست را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

عروج مظلومانه‌ی روحانی وارسته و مردمی، حاج شیخ ولی‌الله حیدری، امام جماعت مسجد بقیةالله (عج) محله‌ی باغ فیض تهران، که در محراب عبادت و در حال انجام وظیفه الهی خود به لقاء الله پیوست موجب اندوه و تأثر عمیق گردید. این روحانی مؤمن، عمر شریف خود را در راه هدایت مردم، خدمت به محرومان و ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام سپری کرد و سرانجام در همان جایگاه مقدسی که سال‌ها مردم را به نماز و تقوا فرا می‌خواند، مظلومانه دار فانی را وداع گفت. اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه تلخ و جان‌سوز به خانواده محترم ایشان، جامعه روحانیت، مردم مؤمن منطقه و نمازگزاران مسجد بقیةالله (عج)، از خداوند متعال برای آن فقید سعید علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی