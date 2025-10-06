فرمانده انتظامی ویژه کیش، گفت: امنیت مثال‌زدنی کیش، حاصل تعامل سازنده اصناف با پلیس است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی در همایش پلیس، اصناف و اقشار تأثیرگذار، افزود: اصناف در همه تنگنا‌ها و چالش‌های کشور همراه نظام بوده‌اند و در کیش نیز با تعهد و مسئولیت‌پذیری مثال‌زدنی، نقش مهمی در حفظ نظم و امنیت عمومی ایفا کرده‌اند.

او افزود: همکاری نزدیک اصناف با پلیس در چارچوب قانون، سبب شده بسیاری از مسائل در حوزه صنفی حل‌ و فصل شود و امنیت اجتماعی و اقتصادی کیش در سطح مطلوبی حفظ شود.

فرمانده انتظامی ویژه کیش، گفت: توسعه گردشگری، رونق اقتصادی کیش و تقویت آرامش و امنیت با تعامل سازنده اصناف با پلیس است.