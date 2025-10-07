آنتونیو گوترش دو سال پس از جنگ اسرائیل علیه غزه، خواستار پایان درگیری‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، غزه و منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد جنگ اسرائیل علیه غزه گفت: «گروگان‌ها را بی‌قید و شرط و فوراً آزاد کنید. به رنج همه طرف‌ها پایان دهید. این یک فاجعه انسانی در مقیاسی فراتر از درک ماست.»

گوترش تاکید کرد: همین حالا به درگیری‌ها در غزه، اسرائیل و منطقه پایان دهید. از گرفتن جان غیرنظامیان و نابود کردن آینده‌شان دست بردارید. پس از دو سال رنج و آسیب، باید راه امید را انتخاب کنیم.»

دبیرکل سازمان ملل افزود: پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، فرصتی را ارائه می‌دهد که باید برای پایان دادن به این درگیری غم‌انگیز از آن استفاده کرد. آتش‌بس دائمی و یک روند سیاسی معتبر برای جلوگیری از خونریزی بیشتر و هموار کردن راه برای صلح ضروری است.

وی تصریح کرد: قوانین بین‌المللی باید رعایت شوند. سازمان ملل متحد همچنان در تعهد خود برای حمایت از صلح قاطع است. در این سالگرد، بیایید با تلاش برای تنها مسیر پیش رو، یاد همه قربانیان را گرامی بداریم؛ صلحی عادلانه و پایدار، که در آن اسرائیلی‌ها، فلسطینی‌ها و همه مردم منطقه در کنار هم در امنیت، عزت و احترام متقابل زندگی کنند.»

نوار غزه حدود دو سال جنگ را پشت سر گذاشته که به عنوان طولانی‌ترین نسل‌کشی معاصر توصیف می‌شود؛ جنگی که با هدف فرسایش، گرسنگی دادن و تخلیه جمعیتی آغاز شد، اما به جای در هم شکستن مردم، اراده آنها را در کوره‌ای از آتش سخت‌تر و مقاومت آنان را ریشه‌دارتر کرد و در برابر شدیدترین اشکال خشونت سازمان‌یافته و نسل‌کشی مدرن ایستادگی می‌کنند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین تعداد شهدای فلسطینی از آغاز حملات گسترده اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون نزدیک به ۶۶ هزار و ۱۴۸ نفر و تعداد مجروحان به ۱۶۸ هزار و ۷۱۶ نفر رسیده است. براساس این گزارش، از تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) تاکنون، شمار شهدای ثبت‌شده در نوار غزه به ۱۳ هزار و ۲۸۰ و تعداد مجروحان به ۵۶ هزار و ۶۷۵ نفر رسیده است.

رئیس جمهور آمریکا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۷ مهر ۱۴۰۴ در نشست خبری مشترکی با نتانیاهو از طرح ۲۰ بندی خود برای آتش‌بس در غزه رونمایی کرد. با آنکه طرح ۲۰ بندی ترامپ هدف خود را پایان جنگ غزه و بازسازی این منطقه معرفی می‌کند، اما مخالفان در سطوح مختلف، از گروه‌های فلسطینی گرفته تا نهاد‌های حقوق بشری و حتی تحلیلگران غربی، انتقاد‌های جدی نسبت به این طرح دارند.

جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) سوم اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در پاسخ به طرح آتش‌بس ترامپ، با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد.

این جنبش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این پاسخ پس از مشورت‌های گسترده داخلی و با گروه‌های فلسطینی و واسطه‌های منطقه‌ای تنظیم شده و شامل موافقت مشروط با برخی بند‌های طرح و درخواست برای بررسی جمعی مسائل مربوط به آینده غزه و حقوق ملت فلسطین است.

رئیس جمهوری آمریکا نیز در پی پاسخ حماس گفت: بر اساس بیانیه‌ای که حماس هم اکنون منتشر کرد، من معتقدم که آنها برای صلح پایدار آماده هستند. اسرائیل باید فورا بمباران غزه را متوقف کند تا ما بتوانیم اسرا را به سرعت و به صورت امن آزاد کنیم!