معاون آبزیپروری ادارهکل شیلات هرمزگان گفت: سه تُن ماهی خاویاری از گونهی فیلماهی از مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان رودان برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سیروس برازنده افزود: این ماهیان با میانگین وزنی حدود۱۰ کیلوگرم پس از برداشت، به یکی از سردخانههای تخصصی در شهر ری ارسال شد.
وی گفت: ماهیان برداشت شده پس از مراحل آمادهسازی، به کشور روسیه صادر می شود.
معاون آبزیپروری ادارهکل شیلات هرمزگان با اشاره به ظرفیت بالای استان در پرورش گونههای ارزشمند آبزی، افزود: توسعه مزارع پرورش ماهیان خاویاری علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در افزایش صادرات محصولات شیلاتی کشور دارد.