به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سیروس برازنده افزود: این ماهیان با میانگین وزنی حدود۱۰ کیلوگرم پس از برداشت، به یکی از سردخانه‌های تخصصی در شهر ری ارسال شد.

وی گفت: ماهیان برداشت شده پس از مراحل آماده‌سازی، به کشور روسیه صادر می شود.

معاون آبزی‌پروری اداره‌کل شیلات هرمزگان با اشاره به ظرفیت بالای استان در پرورش گونه‌های ارزشمند آبزی، افزود: توسعه مزارع پرورش ماهیان خاویاری علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در افزایش صادرات محصولات شیلاتی کشور دارد.