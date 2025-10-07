پخش زنده
اداره کل هواشناسی هرمزگان تا جمعه ۱۸ مهر ماه هشدار دریایی سطح زرد در استان صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا صبح جمعه ۱۸ مهر ماه افزایش سرعت باد جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس به ۴۰ کیلومتر و ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتی متر بویژه در جزایر قشم، هرمز، هنگام، لارک، بوموسی، تنب زرگ و کوچک، سیریک پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: در این مدت در رفت و آمدها و فعالیتهای دریایی اختلال به وجود میآید و احتمال پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفسهای پرورش ماهی وجود دارد.
وی گفت: شناورهای سبک و صیادی از فعالیت در مناطق جاسک، سیریک، کوهستک، هرمز، هنگام، لارک، قشم، تنب بزرگ و کوچک خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن شناورها در نظر گرفته شود.