به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، میلاد مرادی، با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه‌های هفته ملی کودک در سراسر استان گفت: شعار امسال «کودکان؛ حالِ خوشِ زندگی» است که به صورت کشوری انتخاب شده و این هفته با الهام از یاد و خاطره کودکان شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گرامی داشته خواهد شد.

او افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیش از ۳۰۶ برنامه در قالب ۲۰ عنوان فعالیت، جهت اجرا در هفته کودک در استان پیش‌بینی کرده، که هر روز هفته کودک نیز به یک عنوان ویژه در قالب روزشمار نام‌گذاری شده است.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان تاکید کرد: هدف از این برنامه‌ها ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان کودکان، نوجوانان و خانواده‌هاست و امسال در کنار برنامه‌های کودک‌محور، فعالیت‌هایی نظیر کارگاه‌های «مادر و کودک» و «پدر و کودک» نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مرادی به اجرای برنامه «تریبون نماز جمعه در دستان جوانه‌های امید» اشاره و تصریح کرد: این برنامه، روز جمعه ۱۸ مهرماه در ۲۰ پایگاه نماز جمعه در سراسر استان با هدف نقش دهی اجتماعی به کودکان اجرا خواهد.

او با اشاره به حضور فعال کودکان و نوجوانان در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما مرکز همدان گفت: این برنامه در راستای ایجاد حس تعهد، نقش‌آفرینی و مسئولیت پذیری در کودکان و نوجوانان و آشنایی با فضای رسانه صورت گرفته است و با همکاری صدا و سیما به دنبال تولید محتوای رسانه‌ای برای این هفته خواهیم بود.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان گفت: در این هفته برنامه‌های متنوعی همچون «تور همدان‌گردی» برای اعضای مراکز فرهنگی در قالب بازدید از تپه هگمتانه و گنبد علویان را با همکاری میراث فرهنگی خواهیم داشت.

مرادی به تجهیز مراکز به وسایل‌های بازی محتلف در هفته کودک اشاره و تصریح کرد: همچنین اجرای پویش «صمود» در حمایت از کودکان غزه در این هفته پیش‌بینی شده است.

او از برگزاری جشن‌های متنوع در آرامگاه بوعلی سینا طی روز‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۹ تا ۲۱ مهر خبر داد و گفت: در این برنامه‌ها گروه‌های تئاتر، نمایش عروسکی، نقالی و قصه‌گویی به اجرا می‌پردازند، همچنین جشنواره بزرگ نقاشی با همکاری اداره کل محیط زیست استان با موضوع «زمین؛ خانه ما» ۱۹ مهر در همین مکان برگزار خواهد شد.

مرادی به برگزاری جشن بزرگ روز کودک در ۱۷ و ۱۸ مهرماه با همکاری سایر دستگاه‌ها در نمایشگاه بین‌المللی اشاره و اضافه کرد: در این جشن گروه‌های هنری مختلف استانی و کشوری حضور خواهند داشت و به اجرای برنامه خواهند پرداخت.