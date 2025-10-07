پخش زنده
قائممقام وزیر میراثفرهنگی با اشاره به رشد شاخصهای میراثفرهنگی گفت: ایران در حوزه ثبت جهانی آثار از اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه جلوتر است ۵۵ اثر فرهنگی و طبیعی کشور در یونسکو ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی دارابی در نشست اصحاب رسانه با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تشریح تازهترین دستاوردهای وزارت گفت: تعداد موزههای کشور که در گذشته ۷۲۵ موزه بود، با تلاشهای انجامشده به ۸۵۶ موزه افزایش یافته است. این رشد بیانگر گسترش زیرساختهای فرهنگی و تقویت پیوند میان جامعه و میراث تمدنی ایران است.
وی با اشاره به ارتقای جایگاه جهانی ایران در حوزه میراثفرهنگی افزود: در بخش ثبت جهانی آثار، پیشتر ۴۷ اثر در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده بود و امروز این رقم به ۵۵ اثر افزایش یافته است. بر این اساس، در مقایسه با اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه، جلوتر از برنامه در حال حرکت هستیم.
دارابی ادامه داد: تاکنون ۶۷۳ اثر غیرمنقول در کشور به ثبت رسیده و بر اساس برنامهریزیها، این رقم باید تا پایان برنامه به ۹۵۰ اثر برسد. در حوزه تعیین و مستندسازی نقشه حریم آثار تاریخی نیز تاکنون ۱۷۴ حریم تعیین شده و در زمینه جبران حقوق مالکانه، ۱۶ مورد در تعامل با وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط در دست اقدام است.
معاون میراثفرهنگی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به ثبت آثار مرتبط با دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در هفته دفاعمقدس، ۵۶ اثر مرتبط با این حوزه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. بر اساس هدفگذاری انجامشده، تعداد آثار ثبتشده در این حوزه باید به ۱۵۰ اثر افزایش یابد که این روند با جدیت در حال پیگیری است.
دارابی همچنین از برگزاری جلسه مشترک با معاون آموزشی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد و اظهار کرد: در این نشست، درباره بازنگری عرصه و حریم برخی اماکن شاخص تاریخی تبادل نظر و رایزنی شد. در حوزه موزهها نیز روند ثبت آثار در سامانه جامع میراث فرهنگی (جام) با شتاب و دقت در حال انجام است.
او با اشاره به تعاملات بینالمللی اخیر گفت: بهتازگی نشستی با ارزیاب یونسکو که برای بررسی پرونده ثبت جهانی الموت به ایران سفر کرده برگزار شد؛ خوشبختانه نگاه مثبت و سازندهای نسبت به این پرونده وجود دارد. در حال حاضر نیز ۵۸ پرونده در نوبت ثبت جهانی قرار دارد که نشان از جایگاه ممتاز و ظرفیتهای عظیم فرهنگی ایران در عرصه بینالمللی دارد.
دارابی تأکید کرد: توسعه پایدار میراثفرهنگی، نهتنها پاسداشت گذشته درخشان ایران است، بلکه سرمایهگذاری فرهنگی برای آینده کشور محسوب میشود. وزارت میراثفرهنگی با رویکرد علمی، تعاملی و آیندهنگر، مصمم است تا جایگاه ایران را بهعنوان یکی از کانونهای اصلی تمدن جهانی تثبیت و تقویت کند.