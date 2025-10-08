پخش زنده
گرامیداشت سرهنگ بیات، ایثارگری که در راه وطن شهید شد و با اهدای اعضایش به بیماران زندگی بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دو سال پیش در یک حادثه انفجار حین تمرینات آموزشی در میدان تیر، سرهنگ علی بیات، از نیروهای ویژه ضدتروریستی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
خانواده این شهید بزرگوار با تصمیمی انسانی و ایثارگرانه، اعضای بدن او را به بیماران نیازمند اهدا کردند تا زندگی دوبارهای به آنها ببخشند.
سرهنگ بیات که سالها با بدنی ورزیده و ایمانی راسخ در خدمت مردم و نظام بود، جان خود را فدای امنیت جامعه کرد و امروز یاد و نامش با اهدای عضو به دیگران ادامه دارد.
مسئولان دانشگاهها و پزشکان نیز این اقدام ارزشمند را حرکتی بزرگ و نمونهای از عشق به خدمت و فداکاری دانستهاند که پیامآور امید به زندگی برای بیماران است.
مزار شهید بیات محل گرامیداشت این قهرمان است و یاد او همواره در دل مردم و نیروهای نظامی باقی خواهد ماند.