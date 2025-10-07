پخش زنده
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: محکومان جرائم خاص و خشن که به امنیت جامعه خدشه وارد کرده، مشمول عفو معیاری مقام معظم رهبری قرار نمیگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در دومین همایش فصلی روسا و دادستانهای استان، با تاکید بر ضرورت گذشت و عفو در مقابل مردم، اظهار داشت: دستگاه قضایی در کنار عفو از خطاها، با مرتکبین فساد و به ویژه باندهای سازمان یافته فساد و مرتکبین جرائم خشونت آمیز و مخل نظم و آسایش عمومی جامعه و مردم به شدت برخورد میکند.
وی ادامه داد: کشور ما مورد هجمه استکبار جهانی با محوریات امریکا و رژیم صهیونی قرار داشته، اما با وحدت و انسجام ملت و مردم مقاوم ایران اسلامی و با اقتدار نیروهای مسلح در مقابل هر تهدید و هجمهای اقدام بایسته ومتناسب انجام خواهد شد.
دهقانی گفت: ما نیز وظیفه داریم تلاش کنیم با خدمتگزاری صادقانه، به این وحدت و انسجام کمک کنیم و با کسانی که عامدانه و عالمانه با حرکت در مسیر هوشمند دشمنان، به امنیت روانی جامعه خدشه وارد میکنند، برخورد کنیم.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در امر خدمتگزاری در دادگستری، باید هم آنچه مربوط به تکالیف قضایی است و هم آنچه که از باب نظارت بر تکالیف سایر دستگاههاست، مورد توجه قرار گیرد.
توجه به سلامت کار و خلق نیکو
وی با اشاره به اهمیت مسئولیت پذیری و پاسخگویی به مراجعین، گفت: این خدمتگزاری باید همواره با تواضع و فروتنی و تکریم مراجعهکنندگان همراه باشد و کسانی که توانایی کمتری در ابراز خواسته خود دارند، بیشتر مورد تکریم قرار گیرند تا ناخواسته حقی از آنان ضایع نشود.
نظارت بر بازار مصرف
دهقانی از دادستانها خواست همانگونه که در دوره دفاع ۱۲ روزه، با هوشمندی دادسرای استان و سایر حوزههای قضایی، شرایط کنترل شد، اکنون نیز ضمن رعایت ضوابط و مقررات و با نظارت میدانی و عملیاتی بر وضعیت بازار، مانع از سوءاستفاده برخی افراد از شرایط موجود و تضییع حقوق عامه شوند.
تاکید بر اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان خوزستان، گفت: تلاش ما این است که مصوبات سفر اجرایی شود و به ویژه زمینه آغاز احداث پروژههای ساختمانی فراهم گردد.
پرهیز از اطاله دادرسی
رئیس شورای قضایی استان گفت: سرعت بخشیدن به رسیدگیها منوط به مواردی همچون استفاه از فناوریهای نوین، افزایش سطح معلومات قضایی، مشورت با سایر قضات باتجربه، پرهیز از عجله در تصمیمگیری به ویژه در پروندههای خاص و مهم، صدور آرای متقن و مستدل و اجرای به موقع احکام است.
نظارت بر زندانیان
دهقانی همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت زندانیان تاکید و اظهار کرد: صدور قرارهای متناسب و پرهیز از بازداشتهای موقت و غیرضروری، توجه به محکومان مالی در پذیرش اعسار آنان، ملاقات با مددجویان زندان و بررسی مستمر پرونده آنان، نظارت بر اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری و وضعیت اشتغالزایی و سایر اقدامات اصلاحی زندانیان، از مسائلی است که باید درخصوص زندانیان هر حوزه قضایی مورد توجه مدیران قرار گیرد.
توجه به شورای حل اختلاف در کنار دادگاههای صلح
رئیس کل دادگستری خوزستان با مطلوب ارزیابی کردن عملکرد دادگاههای صلح استان، گفت: شورای حل اختلاف یک نهاد مردمی است که از ابتدای تاسیس نقش موثری در تحول و تعالی در سازش میان طرفین دعوا و کاهش ورودی پروندههای قضایی داشته است و این نقش نباید کمرنگ شود.
علی دهقانی افزود: استان خوزستان از ظرفیت بالایی برای صلح و سازش برخوردار است و استقرار شعب شورای حل اختلاف در کنار شعب دادگاههای صلح که توسط قانونگذار تعریف شده است، نشان از اهمیت این شوراها دارد.
وی افزود: استفاده از ظرفیت صلح یاران در راستای اصلاح ذات البین حتی قبل از تشکیل پرونده بصورت ویژه در دستور کار توسعه حل اختلاف استان قرار گیرد، و با صلح و سازش از ایجاد پرونده جدید در مصادیق قابل گذشت و واجد جنبه خصوصی جلوگیری کند.
دهقانی تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه باید در کل موضوعات مبتلابه استان اعم از جرائم و آسیبهای اجتماعی، در نظر گرفته شود و اقدامات مرتبط با برنامههای عملیاتی تعریف شده این معاونت در حوزههای قضایی باید همراه با نتیجه و کاهش ورودی پروندهها باشد.
این مقام قضایی افزود: همچنین پس از تشکیل پرونده نیز میتوان با استفاده از ظرفیتهای مختلف از جمله شیوههای جایگزین قضایی مانند داوری و شوراهای حل اختلاف، از ادامه چرخش پرونده در محاکم پیشگیری کرد.
وی در ادامه بر کنترل ورودی مجتمعهای قضایی تاکید کرد و گفت: شناسایی محکومان متواری، میتواند به اجرای احکام قطعی و مختومه شدن پروندهها، کمک قابل توجهی کند.
دهقانی همچنین با اشاره به نقش مهم آموزش مسائل حقوقی، از قضات خواست تا پروندههایی که قابلیت طرح در برنامه «آقای قاضی» را دارند، را به مرکز رسانه استان ارسال کنند.
شایستهسالاری، توجه به بایگانی راکد، صیانت از اموال و صرفهجویی در منابع، کاهش پروندههای مسن و شعب نامتعارف، از دیگر مواردی بود که از سوی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در این جلسه مطرح شد.