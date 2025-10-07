به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن ورجاوند ضمن گرامیداشت روز دامپزشکی بیان کرد: ۳۳۰ هزار راس دام نیز از ابتدای سال جاری تاکنون علیه بیماری آبله و ۲۱۰ هزار راس دام سبک و ۳۶ هزار راس دام سنگین نیز علیه بیماری تب برفکی ایمن سازی شده است.

وی افزود: سال گذشته نیز ایمن سازی همه دام‌های سبک علیه بیماری‌های آبله، طاعون نشخوارکنندگان کوچک و تب برفکی در چهار بخش شهرستان از جمله مناطق سخت گذر احمدفداله و مناطق حاشیه‌ای انجام شد.

ورجاوند به ایمن سازی ۳۴۰ هزار راس دام علیه آبله، ۴۴۰ هزار راس دام علیه طاعون نشخوارکنندگان کوچک، ۷۰۴ هزار نوبت سر واکسیناسیون دام سبک و ۷۰ هزار نوبت سر دام سنگین علیه تب برفکی در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: ۸۵ هزار راس دام نیز علیه بیماری‌های مشترک انسان و دام شامل بروسلوز هاری، سل و مشمشه واکسینه شدند.

ایمن سازی ۲ هزار و ۳۰۰ قلاده سگ دارای صاحب علیه هاری

رئیس اداره دامپزشکی دزفول با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ قلاده سگ دارای صاحب علیه بیماری هاری واکسینه شدند، گفت: سال گذشته دامپزشکی دزفول بر جوجه ریزی بیش از ۱۵ میلیون و ۶۰۰ قطعه مرغ گوشتی نظارت داشته که این اقدامات شامل نظارت بر جوجه ریزی، واکسیناسیون، اعزام به کشتارگاه، عمل آوری و کود بوده است.

وی به فعالیت ۳۲ دامپزشک مسوول بهداشتی بخش خصوصی در این شهرستان اشاره و تصریح کرد: این دامپزشکان مقیم بر فعالیت کشتارگاه دام و طیور، کارگاه‌های قطعه بندی گوشت و مرغ، کارخانه تولید دام، طیور، آبزی، سردخانه‌های بزرگ و کوچک، فروشگاه‌های عرضه فرآورده‌های خام دامی، شرکت‌های توزیع دارو و کارخانه تولید پروبیوتیک نظارت دارند.

ورجاوند به فعالیت ۳۷ دامپزشک در درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز مایه کوبی اشاره کرد و اظهار داشت: سه روحانی نیز ناظر ذبح شرعی در کشتارگاه دام و طیور هستند که بر معدوم کردن اندام‌های حرام نیز نظارت دارند.

وی می‌گوید: برای رفاه حال دامداران احمدفداله و شهیون درمانگاه و داروخانه راه اندازی شده و خدمات رسانی به اهالی این منطقه نیز در حال انجام است.

دست فروشان گوش خام جمع آوری می‌شوند

ورجاوند درخصوص کشتار دام و فروش گوشت در حاشیه خیابان‌ها نیز گفت: برای ساماندهی این موضوع کارگروهی با حضور مسوولان مربوطه در فرمانداری تشکیل شده است که در راستای این کارگروه کشتار و عرضه غیرمجاز دام پیگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم جمع آوری دست فروشان افزود: فروشگاه‌های غیرمجاز باید نسبت به تغییر کاربری یا اخذ مجوز اقدام کنند و محصولات به صورت بسته بندی و بهداشتی عرضه شوند.

رئیس اداره دامپزشکی دزفول درخصوص کشتارگاه صنعتی نیز بیان کرد: پیگیری‌های لازم برای ساخت کشتارگاه صنعتی دام در حال انجام است و به محض گرفتن مجوز کلنگ زنی خواهد شد.