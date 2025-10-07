پخش زنده
نام نویسی مرحله جدید حج عمره برای اعزام آبان و آذر ماه از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: دارندگان قبضهای بانک ملی و ملت با اولویت یک تا ۶۰۱ میتوانند برای نام نویسی به سامانه my.haj.ir مراجعه کنند.
علی اصغر دهقانی افزود: هزینه اعزام به حج عمره برای هر نفر ۶۵ میلیون تومان است.
وی گفت: هر پنج روز دو کاروان با ظرفیت ۲۳۰ تَن از فرودگاه بندرعباس به سرزمین وحی اعزام میشوند.
مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: اعزامها از اول شهریور ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا دهم فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.
دهقانی گفت: امسال هزار و ۳۸۰ تَن از هرمزگان به سرزمین وحی اعزام شدهاند.
وی پیش بینی کرد: امسال ۱۰ هزار تَن از هرمزگان به سرزمین وحی اعزام شوند.