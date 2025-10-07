به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: دارندگان قبض‌های بانک ملی و ملت با اولویت یک تا ۶۰۱ می‌توانند برای نام نویسی به سامانه my.haj.ir مراجعه کنند.

علی اصغر دهقانی افزود: هزینه اعزام به حج عمره برای هر نفر ۶۵ میلیون تومان است.

وی گفت: هر پنج روز دو کاروان با ظرفیت ۲۳۰ تَن از فرودگاه بندرعباس به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: اعزام‌ها از اول شهریور ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا دهم فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.

دهقانی گفت: امسال هزار و ۳۸۰ تَن از هرمزگان به سرزمین وحی اعزام شده‌اند.

وی پیش بینی کرد: امسال ۱۰ هزار تَن از هرمزگان به سرزمین وحی اعزام شوند.