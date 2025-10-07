عملکرد شش ماهه شرکت‌های بزرگ آلومینیومی کشور نشان می‌دهد که تولید شمش آلومینیوم، باوجود نوسانات بازار، همچنان در مسیر پایدار صنعتی و تأمین نیازهای داخلی قرار دارد.

.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، تولید شمش آلومینیوم کشور طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴، به بیش از ۳۰۴ هزار و ۹۹۶ تن رسید که شرکت‌های آلومینیوم جنوب، ایرالکو، المهدی و آلومینای ایران از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال مجموعاً این میزان شمش آلومینیوم را تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۳۰۷ هزار و ۳۸۶ تن بوده است.

از میان شرکت‌های تولیدکننده، آلومینیوم جنوب با ۱۲۷ هزار و ۴۷۵ تن، ایرالکو با ۸۵ هزار و ۲۶۵ تن، المهدی با ۷۶ هزار و ۳۹۳ تن و آلومینای ایران با ۱۵ هزار و ۸۶۳ تن بیشترین سهم تولید را داشتند.

همچنین در شش ماهه نخست امسال، شرکت آلومینای ایران موفق به تولید ۱۱۴ هزار و ۱۵۳ تن پودر آلومینا، ۱۸۹ هزار و ۲۸۰ تن هیدرات آلومینیوم و ۴۸۲ هزار و ۱۳۵ تن بوکسیت شده است.

این آمار نشان‌دهنده تداوم تولید پایدار و نقش مهم شرکت‌های بزرگ آلومینیومی کشور در تأمین نیاز‌های صنعتی و معدنی کشور است.