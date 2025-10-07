وزیر راه و شهرسازی گفت: شهر‌ها باید پناهگاه زندگی باشند، نه میدان جنگ و تحریم و هیچ مادری نباید فرزندش را در خانه‌اش از دست بدهد و هیچ ملتی نباید به جرم استقلال از انرژی پاک و علم محروم شود.

به گزارش خبرنگار مسکن وشهرسازی خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی اسکان بشر با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد، دیپلمات‌ها، استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان حوزه شهری، ضمن تبریک این روز، آن را یادآور مسئولیت مشترک جهانی در برابر زمین، انسان و آینده دانست.

وی با اشاره به شعار امسال این روز با عنوان «بحران‌های شهری و پاسخ ما» گفت: «شهرها دیگر صرفاً مجموعه‌ای از خیابان و ساختمان نیستند، بلکه صحنه زندگی انسان و تبلور فرهنگ، دانش، نوآوری و همزیستی‌اند. هر تصمیم در حوزه شهر، تصمیمی برای سرنوشت انسان است و باید با رویکردی یکپارچه، چندبخشی و پایدار دنبال شود.»

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بحران‌های اقلیمی از جمله خشکسالی، سیل، فرونشست زمین و طوفان‌های گردوغبار دیگر پدیده‌های استثنایی نیستند، افزود:

«تاب‌آوری شهری و مدیریت ریسک باید در سطح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ملی نهادینه شود و همکاری میان وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی می‌تواند شکاف میان نظریه و عمل را در توسعه شهری پر کند.»

صادق در ادامه به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه تاب‌آوری و توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: «برنامه اقدام ساماندهی و تمرکززدایی از کلان‌شهر تهران، سیاست‌های توسعه دریا محور با تأکید بر سواحل مکران، تصویب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، و بسته تشویقی نوسازی محدوده‌های تاریخی از جمله برنامه‌های شاخص این وزارتخانه است.»

او در بخشی از سخنان خود با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر گفت: «در جنگ ۱۲ روزه اخیر، بیش از ۹ هزار واحد مسکونی در تهران و صدها واحد دیگر در استان‌های کشور آسیب دیدند. زنان و کودکان بی‌گناه قربانی حملات پهپادی و موشکی شدند. چگونه می‌توان مرگ کودکی را در خانه‌اش توجیه کرد؟ وجدان بشری باید میان انسانیت و بربریت مرز بکشد.»

وزیر راه و شهرسازی این حملات را در تضاد آشکار با روح منشور ملل متحد و اهداف توسعه پایدار دانست و افزود: «وقتی زیرساخت‌های شهری و بیمارستان‌ها هدف قرار می‌گیرند، سخن گفتن از تاب‌آوری و پایداری معنایی ندارد. این حملات، جنایتی علیه حیات و آینده بشر است.»

فرزانه صادق در ادامه با اشاره به موضوع انرژی و محیط زیست اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران با درک مسئولیت جهانی خود، مسیر گذار به انرژی‌های پاک و هسته‌ای صلح‌آمیز را در پیش گرفته است، اما در همین مسیر، دانشمندان ما هدف ترور قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که نه‌فقط علیه ایران، بلکه خیانتی به محیط زیست و وجدان بشری است.»

او همچنین تحریم‌های غیرقانونی را مصداق بحران انسان‌ساخت دانست و تأکید کرد: «تحریم فقط فشار اقتصادی نیست، بلکه محروم‌سازی ملت‌ها از دارو، فناوری و کیفیت زندگی است. تحریم، خشونتی پنهان است که شهر را نه ناگهانی، بلکه تدریجاً فرسوده می‌کند.»

وزیر راه و شهرسازی گفت: «ما در ایران بر گفت‌وگوی جهانی، همکاری میان ملت‌ها و ساخت جهانی عادلانه و تاب‌آور باور داریم. بگذارید شهرها دوباره پناهگاه زندگی باشند، نه میدان زیاده‌خواهی. به نام صلح، عدالت و کرامت انسانی، روز جهانی اسکان بشر را گرامی می‌داریم.