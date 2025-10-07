به مناسبت ۱۵ مهر روز ملی روستا و عشایر، نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات بومی و محلی در روستای عشایری امام آباد بخش توکهور و هشتیندی گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید علی غلامی شهرستان میناب گفت: هدف از این برنامه ترویج اقتصاد محلی، حمایت از تولیدات بومی و آشنایی بیشتر مردم با توانمندی‌های روستا‌های عشایری است.

سرگرد پاسدار اسلام مسلمی افزود: در این نمایشگاه بانوان عشایر تولیدات خود را در زمینه‌های صنایع دستی؛ پوشاک، مواد غذایی، نان سنتی و سایر محصولات تولیدی خود را به نمایش گذاشته‌اند.