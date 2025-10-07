به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی سبزیچی به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در نشست خبری با اصحاب رسانه با اعلام اینکه کل جمعیت عشایر کشور یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر در قالب ۲۵۱ هزار خانوار است گفت:از این بین کل عشایر آذربایجان شرقی ۳۲ هزار و ۴۵۵ نفر با ۸ هزار و ۴۰ خانوار است.

وی با بیان اینکه عشایر آذربایجان شرقی با ۲۹ میلیون راس دام بیش از ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور را تولید می‌کنند افزود:۳۵ درصد تولیدات صنایع دستی کشور با ۶۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم نیز توسط عشایر استان صورت می‌گیرد.

مدیر کل امور عشایر آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه عشایر استان سالانه هزار و ۳۰۵ تن گوشت، ۳۴ هزار و ۱۰۰ تن شیر و هزار و ۶۰۰ تن تولید پشم تولید می کنند اظهار داشت:در زمینه تولید انرژی با پنل‌های خورشیدی در استان ۱۰ درصد هزینه‌ها توسط خود عشایر و ۹۰ درصد توسط دولت تامین می‌شود که در مدت اخیر ۶۰۰ خانوار عشایری پنل‌های خورشیدی را دریافت کرده‌اند و طی امسال نیز ۳ میلیارد تومان پنل‌های خورشیدی خریداری کرده‌ایم که توزیع خواهد شد.