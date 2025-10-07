معاون رئیس جمهور گفت:پایداری شهری و محیط زیست، نیازمند حکمرانی یکپارچه و توجه به اصول علمی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در پیام گرامیداشت روز جهانی اسکان بشر، بر ضرورت توجه به پیوند محیط زیست و سکونتگاه‌های انسانی و بر لزوم سیاست‌گذاری مبتنی بر داده‌های علمی و همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی تأکید کرد.

شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در پیامی برای مراسم روز جهانی اسکان بشر، که امروز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه به میزبانی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به اهمیت روز جهانی اسکان بشر، تصریح کرد: این روز فرصتی است برای تأمل در رابطه‌ی میان انسان، محیط زیست و فضا‌های زیستی که ما در آنها زندگی می‌کنیم.

وی افزود: روز جهانی اسکان بشر دهه‌هاست که در نخستین دوشنبه ماه اکتبر با ابتکار سازمان ملل متحد گرامی داشته می‌شود و این فرصت در حقیقت یادآور این نکته بنیادین است که مسکن، نه تنها یک نیاز فیزیکی، بلکه یک حق انسانی و اجتماعی است. سازه‌ای که بیش و پیش از یک سازه فیزیکی، می‌بایست تامین‌کننده نیاز‌های معنوی انسان به مأمن و محل آرامش باشد.

انصاری در ادامه افزود: شهر‌ها به عنوان مرکز زندگی انسانی، امروزه بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های چندوجهی روبه‌رو هستند: رشد شتابان جمعیت شهری، مصرف فزاینده انرژی، آلودگی هوا، بحران پسماند، کمبود منابع آب، فرسایش خاک، فرونشست زمین و پدیده‌ی تغییر اقلیم، تنها بخشی از این تهدیدات‌اند.

وی در خصوص وضعیت کشور ایران گفت: دقت در بحران‌های امروز شهری و محیط زیستی کشور ما، مبین این نکته است که در هر نقطه‌ای به صورت بخشی و محدود به مسئله‌ای پرداخته شده و برای آن تصمیم‌گیری شده، خروجی آن بحران در ساحت‌ها و حوزه‌های دیگر بوده است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات موجود در کشور و اهمیت توجه به محیط زیست اظهار داشت: متاسفانه نگاه زینتی و مانع‌بینی محیط زیست، دهه‌هاست در سپهر مفهوم توسعه در کشور، زمینه‌ساز آسیب‌های فراوان و بعضاً غیرقابل بازگشت شده است. تعبیر «محیط ایست» سال‌هاست که به طنز و جد، بار‌ها در ادبیات سیاسی ما به کار گرفته شده و در بطن خود، نمادی از شتاب‌زدگی برای توسعه فیزیکی بدون توجه به الزامات محیط زیستی می‌باشد.

انصاری در پیام خود با اشاره به مسئولیت‌های ما در حوزه محیط زیست و شهرسازی، گفت: مسئولیت ما، تنها مدیریت منابع نیست، بلکه حفظ میراث طبیعی و زیستی برای آیندگان است. هر تصمیمی در حوزه شهرسازی و محیط زیست، اثری ماندگار بر زمین خواهد گذاشت و تاریخ درباره‌ی آن داوری خواهد کرد.