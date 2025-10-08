توسعه گردشگری عشایری؛ گامی مؤثر در معرفی فرهنگ اصیل و تقویت اقتصاد جوامع عشایری آذربایجانغربی
مدیرکل امور عشایر آذربایجانغربی گفت: بومگردی طبیعی و فرهنگی عشایر یکی از ظرفیتهای ارزشمند آذربایجانغربی است که باید بیش از پیش به مردم و گردشگران داخلی و خارجی شناسانده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ علی ناجی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز ملی روستا و عشایر اظهار کرد: آذربایجانغربی با بیش از ۲۰ هزار خانوار عشایری و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت عشایری، سهم بسزایی در تأمین امنیت غذایی و تولیدات اقتصادی کشور دارد.
وی افزود: جامعه عشایری استان با دارا بودن حدود ۲ میلیون رأس دام، سالانه بیش از ۵۰ هزار تُن شیر تولید میکند و در تولید شیر در بین جوامع عشایری کشور رتبه نخست را داراست.
مدیرکل امور عشایر با اشاره به ظرفیتهای گردشگری این جوامع گفت: سبک زندگی سنتی، آیینها، صنایعدستی و طبیعت بکر ییلاقهای عشایری میتواند به یکی از جاذبههای مهم گردشگری تبدیل شود و در کنار حفظ اصالت فرهنگی، به اشتغال و درآمدزایی پایدار در مناطق عشایری کمک کند.
ناجی ادامه داد: چهار طرح اصلی در دستور کار سازمان امور عشایر قرار دارد که یکی از مهمترین آنها توسعه گردشگری عشایری است. این طرح در کنار توسعه دامپروری، صنایعدستی، کارگاههای کوچک تولیدی و کشت گیاهان دارویی، با هدف تقویت بنیانهای اقتصادی و کاهش محرومیت در جامعه عشایری اجرا میشود.
وی با اشاره به برخی پیشنهادها درباره انحلال سازمان امور عشایر به بهانه کوچک سازی بدنه دولت، تأکید کرد: ما با انحلال سازمان امور عشایر مخالف هستیم، چرا که این اقدام میتواند موجب تعطیلی تولید و تضعیف امنیت غذایی، صنایعدستی، کشت گیاهان دارویی و حتی امنیت مرزها شود.
ناجی افزود: هر چادر عشایری در واقع نهتنها سنگر تولید، بلکه سنگر دفاع از مرزهای کشور است، بهویژه در استانی مانند آذربایجانغربی که با سه کشور خارجی مرز مشترک دارد. حضور عشایر در نوار مرزی، نقش مهمی در تثبیت جمعیت، حفظ امنیت و اقتدار ملی ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر در اختیار قرار دادن پنلهای خورشیدی، احداث حمامهای عشایری و بهسازی ایلراهها بخشی از اقدامات رفاهی انجامشده برای عشایر بوده است.
وی ادامه داد: در یکسال گذشته ۳۷۰ دستگاه پنل خورشیدی به صورت رایگان در اختیار عشایر قرار گرفته و ۳۵۰۰ آبشخور دامی گالوانیزه نیز با هدف بهبود وضعیت تأمین آب دامها و کاهش هدررفت منابع آبی در مناطق عشایرنشین تامین و نصب شده است.
ناجی تاکید کرد: در طی یکسال اخیر حدود ۲۲ هزار و ۸۰۰ تن نهاده دامی بین دامداران عشایری توزیع شده است و نهاده مازاد بر نیاز دامها نیز توسط شرکتهای تعاونی عشایری تأمین و در اختیار آنان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه خدماترسانی به مناطق ییلاقی از وظایف اصلی این اداره است، افزود: در کنار آن، رسیدگی به مناطق قشلاقی نیز در دستور کار قرار دارد.