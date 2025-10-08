وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیرو‌های روسی طی روز گذشته در عملیات ویژه در اوکراین، دو منطقه را در جمهوری خلق دونتسک و منطقه زاپوروژیه آزاد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: یگان‌های گروه رزمی جنوب، شهرک فیودوروفکا در جمهوری خلق دونتسک را با حمله به مواضع اوکراین آزاد کردند.

در این گزارش آمده است، همچنین یگان‌های گروه رزمی شرق، شهرک نووواسیلوسکویه در منطقه زاپوروژیه را از تصرف اوکراین خارج کردند.

در گزارش تاس آمده است که بر اساس آخرین اطلاعات که توسط وزارت دفاع روسیه منتشر شده است، ارتش اوکراین طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از یک هزار و ۳۵۵ سرباز خود را در نبرد با نیرو‌های روسی در تمام مناطق خط مقدم از دست داده است.

آخرین آمار نشان می‌دهد که ارتش اوکراین حدود ۱۷۰ سرباز، یک تانک و یک خودروی زرهی جنگی را در منطقه تحت مسئولیت گروه رزمی شمال روسیه، حدود ۲۲۵ سرباز و دو خودروی زرهی جنگی را در منطقه تحت مسئولیت گروه رزمی غرب و حدود ۱۰۰ سرباز، یک تانک و پنج خودروی زرهی جنگی را در منطقه تحت مسئولیت گروه رزمی جنوب از دست داده است.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرده بود، سامانه پدافند هوایی این کشور در شبانه‌روز گذشته ۲۵۱ فروند پهپاد اوکراینی را منهدم کرده‌است.