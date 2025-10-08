به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در ادامه سی و هشتمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال آقایان کشور و در هفته دوم این مسابقات تیم فرازبام خاییز دهدشت میزبان تیم استقلال کازرون بود.

در این مسابقه که ساعت ۱۶دیروز در سالن شهید باهنر دهدشت برگزار تیم فرازبام خاییز دهدشت ۲۲ به ۲۷ نتیجه را به میهمان خود استقلال واگذار کرد تا دومین شکست خود در این مسابقات را تجربه کند.

در بازی دیگر این مسابقات تیم نفت و گاز گچساران در تهران میهمان تیم سایپای این شهر بود.

در این مسابقه تیم نفت و گاز گچساران با نتیجه ۲۱ به ۲۵ بازی را به میزبان حود سایپای تهران واگذار کرد.

تیم نفت و گاز گچساران در بازی اول خود در لیگ برتر هندبال کشور نیز مقابل تیم ذوب آهن اصفهان تن به شکست داد.