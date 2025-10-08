به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مسعود زوار زاده گفت: در قالب طرحی ترکیبی، پروژه رفع هفت نقطه مستعد حادثه قوس محور قاهان به طول ۱.۵ کیلومتر و شعاع قوس ۳۰ متر، اجرا و به بهره برداری رسید.

وی افزود: بخش مهم کار در این طرح که شامل عملیات کوه بری (ترانشه برداری)، تعریض، باربرداری، زیر سازی، نصب تابلو – علائم، خط کشی و... می‌باشد به صورت امانی و توسط عوامل فنی و ماشین آلات اداره متبوعه اجرا شده است.

زوار زاده اجرای عملیات روکش آسفالت را درقالب طرحی پیمانی دانست و گفت: در این طرح، ۳.۵ متر از شعاع تعریضی قوس به طول ۱.۵ کیلومتر روکش آسفالت شد.