به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره شیلات شهرستان پلدشت گفت: در سال جاری بیش از ده میلیون قطعه گونه از انواع کپور ماهیان در مرکزبازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی شهرستان پلدشت تکثیر و پرورش یافته و برای بازسازی ذخایر منابع آبی استان آذربایجان غربی و استان‌های شمال غرب کشور و حمایت از تعاونی‌های صید و صیادی، کار رها سازی در این منابع از امروز آغاز شده که این میزان تولید نسبت به سال گذشته بیش از ده درصد افزایش پیدا کرده است.

محمد مقدم خاطر نشان کرد: مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی شهرستان پلدشت چند ساله که کار تکثیر و پرورش بچه ماهیان ۱۳۰ منبع ابی ۵ استان کشور را بر عهده دارد که با راه اندازی این مرکز علاوه بر اینکه بچه ماهیان منابع آبی استان آذربایجان غربی و ۵ استان دیگر تامین می‌شود این استان از یک استان مصرف کننده به یک استان صادر کننده تبدیل شده است.

احمد حسن پور رئیس مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت گفت: سالهاست پرورش مصنوعی و نیمه طبیعی کمک حال غنی بودن منابع ابی از انواع ماهیان استخوانی است.

احمد حسن پور افزود: ما در مدت چهار ماه بچه ماهیان را تکثیر و پرورش می‌دهیم و بعد از رسیدن به اوزان بالای ده گرم در مناتبع ابی رها سازی می‌کنیم.

پیش بینی می‌شود با این رهاسازی در منابع آبی استان آذربایجان غربی و استان‌های همجوار بیش از سی هزار تن انواع ماهی تولید و به بازار عرضه شود که این مرکز با تولید انواع بچه ماهیان و رها سازی در منابع ابی نقش اساسی در به ثمر رسیدن این تولید دارد.

کاررهاسازی بچه ماهیان به منابع آبی استان آذربایجان غربی و استان‌های شمال غرب کشور تا یک ماه اینده ادامه خواهد داشت.