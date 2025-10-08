پخش زنده
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان کردستان، از افتتاح مرکز مهارتآموزی شهدای انتظام در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، علومی با اعلام این خبر گفت: با توجه به تفاهمنامه همکاری میان سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و ستاد کل نیروهای مسلح، امروز موفق شدیم مرکز مهارتآموزی شهدای انتظام را در ستاد فرماندهی انتظامی استان کردستان افتتاح کنیم.
علومی افزود: این مرکز با هدف توانمندسازی و ارتقای مهارت سربازان وظیفه راهاندازی شده و شامل چهار کارگاه تخصصی در حوزههای صنعت ساختمان، رایانه، برق خودرو و اتومکانیک است؛ و با بهرهگیری از مربیان مجرب و امکانات آموزشی مناسب، بتوانیم آموزشهای مورد نیاز سربازان را در این کارگاهها ارائه دهیم تا آنان مهارتهای لازم را برای ورود به بازار کار پس از پایان خدمت وظیفه عمومی کسب کنند.
وی در ادامه ضمن تبریک هفته وحدت و هفته فراجا، بیان کرد: یکی از گروههای هدف ما در طرح مهارتآموزی، سربازان وظیفه هستند که با همکاری نیروی انتظامی تلاش میکنیم آموزشهای فنی و مهارتی متناسب با نیاز آنان را در طول دوره خدمت ارائه دهیم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان کردستان ابراز امیدواری کرد با گسترش چنین مراکزی در سطح استان، بتوان زمینه اشتغال پایدار و افزایش مهارت جوانان را بیش از پیش فراهم کرد.