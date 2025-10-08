مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری از راه اندازی سایت جدید ایرانسل در روستای سربنه از توابع دهستان میانکوه شهرستان اردل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، امانی گفت: روستای سربنه در شهرستان اردل با ۳۸ خانوار و جمعیتی در حدود ۱۳۷ نفر از اینترنت نسل چهارم بهره‌مند شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری افزود: برای احداث سایت جدید در روستای سربنه ۶۰ میلیارد ریال اعتبار از محل خدمات عمومی روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه شده است.

به گفته وی: وضعیت روستا‌های بالای بیست خانوار باقیمانده در شهرستان اردل به اپراتور‌ها جهت راه اندازی یا ارتقا سایت ابلاغ شده است.