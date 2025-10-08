پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: در پایان سال آبی ۱۴۰۴_۱۴۰۳ ذخایر آبی سدهای استان ۴۶۲.۲ میلیون مترمکعب بود که نسبت به سال آبی قبل کاهش ۳۹ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مجید رستگاری بااشاره به وضعیت ذخایر سدهای استان در سال آبی گذشته افزود: مجموع حجم پرشدگی سدهای استان ۲۴ درصد است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد بود.
وی آب ورودی به سدها در سال آبی گذشته را ۷۷۹.۴ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: حجم آب ورودی به سدهای استان در مقایسه بامدت مشابه ماقبل کاهش ۶۷ درصدی دارد.
رستگاری با بیان اینکه در پایان سال آبی ۱۴۰۴_۱۴۰۳، پر آبترین سد استان، سد بوکان با ۸۷.۵ میلیون مترمکعب آب بود، تصریح کرد: مجموع حجم آب در سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در همین بازه زمانی، ۲۹۹.۲ میلیون مترمکعب، حوضه سد ارس، ۱۲۳.۳ میلیون مترمکعب و حوضه زاب نیز ۳۹.۷ میلیون مترمکعب بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان با اشاره به اقدامات این شرکت در مدیریت بهینه مخازن سدها گفت: مدیریت منابع و مصارف در سدهای مخزنی در دست بهره برداری با رویکرد تأمین مطمئن آب شرب شهرها و روستاهای تحت پوشش برنامه ریزی و عملیاتی میشود؛ بدیهی است در صورت وقوع بارشهای نرمال در سطح استان و تحقق حجم آب ورودی پیش بینی شده در برنامه مدیریت منابع و مصارف به مخازن سدها، سایر مصارف برنامه ریزی شده نظیر زیست محیطی، صنعت و کشاورزی نیز در کنار مصارف شرب به صورت کامل تأمین میشود؛ اما در صورت وقوع خشکسالی و کاهش حجم ذخایر سدهای مخزنی (مانند سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳)، مصارف سایر بخشها در راستای تأمین مطمئن مصارف شرب تعدیل و ذخیره استراتژیک مورد نیاز برای این منظور نیز در مخازن حفظ میشود.
وی در خصوص پیشرفت پروژههای شبکه آبیاری و زهکشی در دست احداث نیز با بیان اینکه طی سال آبی گذشته، عملیات تکمیلی پروژه سد چپرآباد (از جمله تکمیل جاده دسترسی و تکمیل ساختمانهای بهره برداری) انجام گرفته و در خصوص شبکههای آبیاری و زهکشی نیز در قالب طرحهای مرزی، سه شبکه آبیاری و زهکشی شامل: شبکه سیلوه، شبکه کرم اباد و شبکه غازان در حال اجرا بوده که پیشرفت فیزیکی پروژههای مذکور به ترتیب ۹۴.۵ درصد، ۹۸.۸ درصد و ۹۳ درصد است که در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز شبکههای مرزی تا پایان سال خاتمه خواهند یافت.
رستگاری ادامه داد: در قالب سایر شبکه آبیاری و زهکشی (غیر مرزی) نیز شبکه دیریک با پیشرفت فیزیکی ۵۵.۸۵ درصد و شبکه زولا نیز با پیشرفت فیزیکی ۲۸.۵۵ درصد طی سال آبی گذشته عملیات اجرائی ادامه داشته است.