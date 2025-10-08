معاون برنامه ریزی و‌امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان میزان خسارت ثبت شده در نیمه نخست امسال مربوط به سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را ۱۷.۹ همت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین بهداروندی با بیان اینکه از ۳۱ مخاطره کشاورزی در کشور، ۲۱ مخاطره در استان اتفاق می‌افتد، گفت: پس از خسارت سیل سال ۹۸ تاکنون هیچگونه کمک بلاعوض در بخش مخاطرات بخش کشاورزی به خوزستان تخصیص نیافته است.

وی افزود: ۱۸.۷۱ همت خسارت مربوط به سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف کشاورزی و در ۶ ماهه اول امسال نیز ۱۷.۹ همت خسارت مربوط به سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ ثبت شده است.

بهداروندی بیشترین خسارت‌ها را مربوط به خشکسالی و سرمازدگی عنوان کرد و اظهار داشت: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، سطح بیمه شده محصولات زراعی در استان ۹۸۷ و ۱۶۶ هکتار بوده که ۸۶۰ و ۳۱۳ هکتار بیمه فراگیر بوده است.

محمد آلاله، رئیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خوزستان گفت: همه غرامت مربوط به سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف کشاورزی که بیش از ۵۴۹ میلیارد تومان بوده، پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان غرامت مربوط به سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نیز ثبت شده است، افزود: پیش بینی می‌شود این میزان به ۱۵۰۰ میلیارد تومان برسد و از این میزان تاکنون پرداخت غرامت در بخش دام و طیور که حدود ۳۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده صورت گرفته است.

آلاله تصریح کرد: معاونت خدمات بیمه‌ای استان در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در محصولات زراعی رتبه اول کشوری، در بخش دام در حوزه تعداد افراد بیمه شده رتبه اول و در حوزه سطح بیمه شده رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

به گفته رئیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خوزستان؛ همه طیور وارد شده به استان زیر پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.