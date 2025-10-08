پخش زنده
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک یک متخلف زنده گیری پرندگان شکاری را دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بستک گفت: از این متخلف دو بهله دلیجه، ۷ قطعه کبوتر و قمری و چند رشته تور صیادی کشف شد.
محمد رضا دهقانی افزود: پرونده فرد متخلف تحویل مراجع قضایی شد.
جریمه شکار هر بهله دلیجه ۱۱۹ میلیون تومان، هر قطعه بلبل دو میلیون و سیصد و ۶۷ هزار تومان و هر قطعه قمری ۱۹۷ هزار و سیصد تومان است.