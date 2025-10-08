به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بستک گفت: از این متخلف دو بهله دلیجه، ۷ قطعه کبوتر و قمری و چند رشته تور صیادی کشف شد.

محمد رضا دهقانی افزود: پرونده فرد متخلف تحویل مراجع قضایی شد.

جریمه شکار هر بهله دلیجه ۱۱۹ میلیون تومان، هر قطعه بلبل دو میلیون و سیصد و ۶۷ هزار تومان و هر قطعه قمری ۱۹۷ هزار و سیصد تومان است.