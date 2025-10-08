پخش زنده
مچ انداز کردستانی به اردوی تیم ملی جوانان، جانبازان و توانیابان کشور فراخوانده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هفتمین مرحله اردوی انتخابی و آمادگی تیم ملی مچ اندازی جانبازان و توانیابان رده سنی جوانان کشور به منظور تشکیل اعضای ثابت ملی پوشان ایران جهت اعزام به رقابتهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ به میزبانی تهران در حال برگزاری است؛ و تا روز ۱۸ مهرماه ادامه خواهد داشت.
هیمن مرادی ورزشکار شایسته کردستانی نیز با دعوت سرمربی این تیم به این مرحله از اردوی انتخابی و آمادگی ملی پوشان مچ اندازی جانبازان و توانیابان رده سنی جوانان دعوت شده است.
تیمهای ملی مچ اندازی جانبازان و توانیابان کشور خود را برای حضور در مسابقات پاراآسیایی ۲۰۲۵ آماده میکنند.