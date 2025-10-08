به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما آموزش محیط زیست باید از کودکی در ذهن انسان‌ها نهادینه شود. این آموزش باید به گونه‌ای باشد کودکان ترغیب شوند، با طبیعت ارتباط برقرار کنند و مسئولیت‌پذیری در برابر حفظ آن را یاد بگیرند. بر همین اساس، قرار است طرح مدیریت سبز در مدارس اجرایی شود تا از سنین پایین، آموزش محیط زیست به صورت رسمی و غیررسمی در محیط مدرسه و خانواده گسترش یابد.

این طرح شامل آموزش مدیران، مراقبین سلامت و دانش‌آموزان با هدف ارتقای آگاهی و رفتار‌های دوستدار محیط زیست است. ۴۰۰۰ نفر از مراقبان سلامت تابستان امسال در اجرای طرح ملی محیط‌یار آموزش‌دیدند. همچنین ۳۵۰۰ مدیر مدرسه نیز دوره‌های آموزشی محیط زیست را گذرانده‌اند.

برنامه‌هایی مانند طرح ملی محیط‌یاری، برگزاری اردو‌های آموزشی و تدوین درس ملی محیط زیست در مدارس، به تقویت این نگرش کمک می‌کند. این اقدامات نه تنها به حفظ محیط زیست کمک می‌کنند، بلکه ارزش‌های انسانی مانند مسئولیت‌پذیری و همکاری را در کودکان پرورش داده و آنها را برای ساختن آینده‌ای پایدار آماده می‌سازند.