آتشسوزی در مرتع «ملارکوه» بخش لاریجان آمل با تلاش مأموران منابع طبیعی، دستگاههای اجرایی و نیروهای مردمی پس از ۱۳ ساعت مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی باقری جامخانه مدیرکل منابع طبیعی استان اعلام کرد: آتشسوزی در چند نقطه از مرتع «ملارکوه» واقع در بخش لاریجان شهرستان آمل که از ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۱۵ مهرماه آغاز شده بود، با تلاش گسترده نیروهای منابع طبیعی، دستگاههای اجرایی و نیروهای داوطلب مردمی، در ساعت ۲۳ شب گذشته بهطور کامل مهار و خاموش شد.
باقری با اشاره به صعبالعبور بودن منطقه، پوشش علوفهای و گون در سطح مرتع، وزش باد و درگیری همزمان پنج نقطه با حریق، افزود: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی آمل، سرجنگلبانی لاریجان، بخشداری لاریجان، شهرداریهای رینه و گزنک، اداره محیط زیست، جمعیت هلال احمر، شوراها، دهیاران و جوامع محلی در عملیات مهار آتش مشارکت داشتند.
وی همچنین اعلام کرد: یک اکیپ از مأموران منابع طبیعی شهرستان آمل با هماهنگی ادارهکل، همچنان در منطقه مستقر هستند تا از شعلهور شدن احتمالی آتش زیر خاکستر جلوگیری کنند.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران – ساری با بیان اینکه عامل حریق انسانی گزارش شده، تصریح کرد: بررسی کارشناسی درباره عمدی یا سهوی بودن این حادثه در دست انجام است.