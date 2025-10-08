رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان انرژی اتمی با عبور از مرحله تحقیق و توسعه، وارد مرحله صنعتی شده و نقش مؤثری در بهبود زندگی مردم و اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست اخیر کمیسیون با رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: تولید رادیو دارو در کشور بدون وقفه ادامه دارد و فناوری پرتودهی در کشاورزی، ضمن افزایش ماندگاری محصولات، موجب کاهش چشمگیر ضایعات شده است.

وی افزود: همچنین چند مرکز پرتودهی با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در حال بهره‌برداری است.

عزیزی افزود: فناوری پلاسما در درمان زخم‌های دیابتی و سرطان‌های پوستی نتایج موفقی داشته و تفاهم‌نامه ساخت هشت نیروگاه هسته‌ای با همکاری روسیه در دستور کار قرار دارد.

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی هم در این نشست گفت: در سه سال اخیر بیش از ۵۰۰ دستاورد علمی و صنعتی در حوزه انرژی هسته‌ای به ثمر رسیده که هدف همه آنها ارتقای کیفیت زندگی مردم و استفاده صلح‌آمیز از توان ملی است.