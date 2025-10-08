به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان در آیین افتتاح این طرح‌ها گفت: ساختمان ستاد فرماندهی انتظامی در شهر گلپایگان و کلانتری ۱۵ شهر گلشهر گلپایگان با صرف هزینه ۳۰۰ میلیارد ریالی به بهره برداری رسید.

سرهنگ حسین بساطی؛ با بیان اینکه ساختمان ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلپایگان به مساحت هزار متر مربع در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و با صرف هزینه ۲۴۰ میلیارد ریالی ساخته شده است افزود: کلانتری ۱۵ شهر گلشهر گلپایگان هم به مساحت ۳۳۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و با صرف هزینه ۶۰ میلیارد ریالی ساخته شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کاهش ۶ درصدی جرایم در ۶ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شهرستان گلپایگان هم خبر داد و گفت: افزایش کشفیات مواد مخدر و دستگیری سارقین هم ۳ در این شهرستان درصد افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی گلپایگان هم گفت: در ۶ ماهه گذشته سال جاری تاکنون ۶۵۰۰ ماموریت ۱۱۰ توسط ماموران انتظامی شهرستان انجام شده است و ماموران با کمتر از ۸ دقیقه درمحل ماموریت حضور یافته‌اند.

سرهنگ علی اصغر محمدی افزود: در ۶ ماهه گذشته ۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری توسط پلیس فتای شهرستان گلپایگان هم شناسایی و اموال به صاحبان اصلی بازگردانده شد.