پخش زنده
امروز: -
آیت الله حسینی بوشهری در دیدار مسئولان دفاتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: آپارتمانسازی به شکل فعلی با فرهنگ و سبک زندگی اسلامی سازگار نیست و باید در طراحی و اجرای پروژههای مسکن، به نیازهای فرهنگی و اجتماعی خانوادهها توجه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار مسئولان دفاتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم توجه به سبک زندگی اسلامی در ساختوسازها گفت: آپارتمانسازی به شکل فعلی با فرهنگ و سبک زندگی اسلامی سازگار نیست و باید در طراحی و اجرای پروژههای مسکن، به نیازهای فرهنگی و اجتماعی خانوادهها توجه شود.
آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری با اشاره به نقش بنیاد مسکن در محرومیتزدایی افزود: بنیاد مسکن یکی از ابتکارات ارزشمند امام خمینی (ره) است که با هدف خدمت به اقشار ضعیف و توسعه روستاها تشکیل شد و امروز نیز باید با همان روحیه جهادی، در خدمترسانی به مردم مناطق محروم و تکمیل پروژههای مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی پیشگام باشد.