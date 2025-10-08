آیت الله حسینی بوشهری در دیدار مسئولان دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: آپارتمان‌سازی به شکل فعلی با فرهنگ و سبک زندگی اسلامی سازگار نیست و باید در طراحی و اجرای پروژه‌های مسکن، به نیاز‌های فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها توجه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛

آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری با اشاره به نقش بنیاد مسکن در محرومیت‌زدایی افزود: بنیاد مسکن یکی از ابتکارات ارزشمند امام خمینی (ره) است که با هدف خدمت به اقشار ضعیف و توسعه روستا‌ها تشکیل شد و امروز نیز باید با همان روحیه جهادی، در خدمت‌رسانی به مردم مناطق محروم و تکمیل پروژه‌های مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی پیشگام باشد.