مقام پیشین سازمان ملل متحد با رد ادعاهای مطرح شده درباره ونزوئلا در موضوع قاچاق مواد مخدر، این روایتها را نادرست و ساخته و پرداخته رسانهها و جریانهای سیاسی خواند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از ونزوئلا، به نقل از شبکه تلویزیونی ونزوئلا (VTV)، پیرو رائفولا، رئیس پیشین بخش مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد درخصوص روایتهای غالب در رسانههای غربی و برخی محافل سیاسی در مورد نقش ونزوئلا در انتقال مواد مخدر ابراز تردید کرد و آنها را بی پایه و اساس و عمدتاً سیاسی دانست.
این مقام پیشین سازمان ملل گفت: ونزوئلا کشوری نیست که نقش اصلی در قاچاق کوکائین یا فرآیند تولید و صادرات آن را داشته باشد، اکثر کوکائین دنیا در نواحی خاصی از کلمبیا و پرو تولید میشود و از مسیرهای مختلفی به بازارهای بینالمللی میرسد که ارتباط اصلی و مستقیمی با ونزوئلا ندارند.
رائفولا افزود: روایتهایی که پیرامون ونزوئلا و مواد مخدر شکل گرفته، بیشتر ابزاری در خدمت فشارهای سیاسی بر دولت کاراکاس و توجیه برخی اقدامات بینالمللی است و جامعه جهانی باید با دقت و بر اساس دادهها و پژوهشهای واقعی نه بر اساس فضای رسانهای جهتدار قضاوت کند.
وی تأکید کرد: آمارهای ارائه شده توسط دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) و سازمانهای بینالمللی معتبر نشان میدهد بخش اعظم ترانزیت مواد مخدر از مسیرهایی به دور از ونزوئلا انجام میشود.
رئیس پیشین بخش مواد مخدر سازمان ملل گفت: راهحل مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر، رویکرد مشارکتی و به دور از سیاسیکردن مسئله است.