\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u060c \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0646\u0648\u0639\u060c \u0634\u0627\u062f\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0645\u0638\u0644\u0648\u0645 \u063a\u0632\u0647 \u0648 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\u00a0