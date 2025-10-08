مشاور وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت: کاربرد علوم کشاورزی در میان بهره‌برداران، نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده و مستمر در جامعه هدف است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ غلامرضا گل‌محمدی در نشست مشترک با نخبگان بخش تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی افزود: برای تحقق این هدف، باید از ظرفیت رسانه‌ها در انتقال یافته‌های علمی و ترویج فرهنگ استفاده از علوم نوین کشاورزی بهره گرفت.

وی با بیان اینکه اثرگذاری طرح‌های تحقیقاتی زمانی معنا دارد که در مزارع، باغات و معیشت کشاورزان نمود عینی پیدا کند، ادامه داد: افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تنها با تکیه بر پژوهش‌های علمی و اجرای نتایج آن در عرصه ممکن است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی نقش هنرستان‌های کشاورزی را در تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر بسیار مهم دانست و اظهار کرد: مراکز تحقیقاتی باید بدون هیچ هزینه‌ای با وزارت آموزش و پرورش همکاری کنند تا زمینه پرورش کشاورزان تحصیل‌کرده، تکنسین‌ها و کارشناسان مزرعه فراهم شود.

گل‌محمدی یادآور شد: در گذشته بسیاری از مدیران جهاد کشاورزی از هنرستان‌های کشاورزی فارغ‌التحصیل شده بودند و امروز نیز می‌توان با احیای این مسیر، نیروی انسانی کارآمد را وارد عرصه تولید کرد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های آموزشی این سازمان گفت: سال گذشته ۴۴ هزار سرباز آموزش‌های تخصصی کشاورزی را گذراندند که از این میان، هفت هزار نفر پس از پایان دوره وارد عرصه تولید شدند.

آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر در بخش کشاورزی و ترویج در دستور کار است

رییس مرکز تحقیقات و آموزش سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی نیز در این نشست گفت: با همکاری هنرستان‌های فنی، ۱۱۰ نفر از فرزندان کشاورزان کم‌برخوردار برای تحصیل و آموزش جذب و حمایت شدند.

اسماعیل علیزاده افزود: کارگاه‌های شبانه‌روزی و تغذیه این دانش‌آموزان نیز توسط مرکز تأمین می‌شود تا در آینده از ظرفیت این نیروی انسانی متخصص در بخش کشاورزی استفاده شود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ بخش تحقیقاتی در این مرکز گفت: سال گذشته ۱۵۲ طرح تحقیقاتی اجرا شد و امسال این رقم به بیش از ۲۲۰ طرح افزایش یافته است؛ هرچند تأکید ما بر آن است که نتایج این طرح‌ها باید در عرصه عمل و تولید دیده شود.

علیزاده خاطرنشان کرد: در بخش‌های علوم دامی، زنبورعسل و گلخانه‌ای نیز نیاز به نیروی انسانی متخصص احساس می‌شود که امیدواریم در آینده نزدیک تأمین شود.