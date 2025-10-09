پخش زنده
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در این بیانیه، اعلام کرد: پس از مذاکرات مسئولانه و جدی که توسط جنبش و گروههای مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیسجمهور آمریکا در شرم الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ نسلکشی علیه مردم فلسطین و عقبنشینی اشغالگران از نوار غزه انجام شد، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دستیابی به توافقی را اعلام میکند که شامل پایان جنگ علیه غزه، عقبنشینی اشغالگران، ورود کمکها و تبادل اسرا است.
این بیانیه میافزاید: ما تلاشهای برادران میانجی در قطر، مصر و ترکیه را ارج مینهیم و همچنین از تلاشهای دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در راستای توقف کامل جنگ و عقبنشینی کامل اشغالگران از نوار غزه تقدیر میکنیم.
حماس افزود: ما از ترامپ و کشورهای ضامن توافق و همچنین تمامی طرفهای عربی، اسلامی و بینالمللی میخواهیم که دولت اشغالگر را ملزم به اجرای کامل مفاد توافق کنند و اجازه ندهند که از تعهدات خود شانه خالی کرده یا در اجرای توافق تأخیر و تعلل به خرج دهد.
این بیانیه میافزاید: ما به ملت بزرگ خود در نوار غزه، قدس و کرانه باختری و همچنین اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و خارج فلسطین درود میفرستیم؛ مردمی که مواضعی شجاعانه، قهرمانانه و با عزت بینظیر ثبت کردند و در برابر طرحهای فاشیستی اشغالگران که حقوقشان و موجودیتشان را هدف قرار داده بود، ایستادگی کردند. این فداکاریها و مواضع بزرگ نقشههای اشغالگران اسرائیلی برای تسلیم و کوچاندن مردم فلسطین را ناکام گذاشت.
در پایان این بیانیه آمده است: ما تأکید میکنیم که فداکاریهای مردم ما بیثمر نخواهد بود و ما به عهد خود پایبند خواهیم ماند و از حقوق ملی مردم خود تا رسیدن به آزادی، استقلال و حق تعیین سرنوشت دست نخواهیم کشید.
یک مقام مسئول در مقاومت اسلامی ساعاتی پیش در اظهاراتی گفت که در موضوع مبادله اسیران پیشرفتهایی حاصل شده و حماس با آزادی همه اسیران زنده دشمن موافقت کرده است.
این مقام مسئول در گفتوگو با شبکه الجزیره افزود: تحویل اجساد اسیران کشته شده دشمن تا زمان فراهم شدن شرایط میدانی به تاخیر خواهد افتاد.
وی اضافه کرد: گفتوگوی میانجیها با هیئت فلسطینی به پایان رسیده است و میانجیها، گفتوگو با هیئت اسرائیلی را آغاز کردهاند.
این مقام مسئول در مقاومت اسلامی ادامه داد: میانجیها اکنون برای دریافت پاسخهای نهایی درباره موضوعات مورد اختلاف و باقی مانده با هیات رژیم صهیونیستی گفتوگو میکنند.
وی تصریح کرد: در موضوع لیست اسیرانی که باید مبادله شوند و موضوع عدم از سرگیری تجاوز پس از آزادسازی اسیران، پیشرفتهایی حاصل شده است.
این مقام مسئول در مقاومت اسلامی افزود: میانجیها از هیئتهای مذاکره کننده فلسطینی و رژیم صهیونیستی خواستهاند که مذاکرات حداکثر تا روز جمعه به نتیجه برسد.
وی بیان کرد: میانجیها، درخواست هیئت مذاکره کننده فلسطینی درباره ضرورت خروج اشغالگران از مرکز شهرهای نوار غزه تا پیش از آزادسازی اسیران را درک کردند.
این عضو مقاومت اسلامی، گفت: میانجیها به هیئت مذاکره کننده فلسطینی اعلام کردند که درصورت رسیدن به توافق، دونالد ترامپ پایان جنگ را اعلام خواهد کرد.