راهپیمایی « بشارت نصر» در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، جمعه ۱۸ مهر همزمان با سراسر کشور در مناطق مختلف فارس برگزار می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس گفت: در پی تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، راهپیمایی سراسری «بشارت نصر» جمعه ۱۸ مهر در سراسر استان فارس برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان اعلام کرد: این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه در ۷۵ نقطه از استان فارس برگزار می‌شود و مردم مؤمن و انقلابی فارس بار دیگر حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف اعلام می‌کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس مسیر راهپیمایی در شیراز را شبستان امام خمینی حرم مطهر شاهچراغ (ع)، بست شهید دستغیب و چهار راه پیروزی اعلام کرد و گفت: مردم شیراز پس از اقامه نماز جمعه با تجمع در این مسیر‌ها ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بر ادامه مقاومت و ایستادگی ملت فلسطین تأکید می‌کنند.