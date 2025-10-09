امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در مناطق دریایی همراه با افزایش سرعت باد و در ارتفاعات رگبار پراکنده باران با احتمال تقویت نقطه‌ای سامانه همرفتی در بعدازظهر وشب پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با توجه به ملایم بودن سرعت باد در جزایر خلیج فارس، مه صبحگاهی و در طول روز غبار محلی پدیده شاخص است و احتمال کاهش دید افقی نیز دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز در مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان با افزایش سرعت باد جنوب شرقی وضعیت دریا متلاطم است.

وی گفت: در ساعات بعدازظهر فردا در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی و متلاطم شدن دریا پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی برای رفت و آمد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

مجتبی حمزه نژاد افزود: بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شمالی و شرقی (منطقه بشاگرد و حاجی آباد)، افزایش ابر‌های همرفتی همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تند باد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: همچنین امروز و فردا در ساعات بعدازظهر و اوایل شب احتمال تقویت نقطه‌ای سامانه همرفتی و وقوع تند باد لحظه‌ای و گردوخاک همراه با کاهش موقتی دید افقی علاوه بر ارتفاعات در بعضی از نقاط مرکزی و مناطق دریایی تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی، در شرق استان امروز و فردا ۱ تا ۲ درجه از میزان گرمای هوا در طول روز کاسته خواهد شد.

از اوایل هفته پیش رو نوسانات دمایی تغییرات چندانی ندارد.