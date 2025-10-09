سناتور سابق و رئیس پیشین کمیته دفاعی مجلس سنای پاکستان با تأکید بر اهمیت تحولات اخیر در روابط کشور‌های اسلامی، اعلام کرد: ایران در محور اجماع امت اسلامی قرار دارد و توافق اخیر میان پاکستان و عربستان سعودی نیز با همراهی و حمایت تهران انجام شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «مشاهد حسین سید» سیاستمدار برجسته پاکستانی در یک برنامه تلوزیونی شبکه خبری «هم نیوز» در پاسخ به سوال مبنی بر موضع ایران در قبال آتش بس در غزه گفت: اگرچه ایران با آمریکا اختلافات اساسی دارد، اما در موضوع وحدت اسلامی، با اجماع جهان اسلام همسو است و موضعی عاقلانه و صلح‌جویانه در پیش گرفته است.

وی افزود: در میان هشت کشور اصلی مورد بحث در طرح صلح غزه، تنها دو کشور پاکستان و عربستان به صورت آشکار از ایران در جریان جنگ اخیر حمایت کرده‌اند که این یک تحول مثبت است و نشان می‌دهد که جهان اسلام در حال حرکت به سمت درک مشترک امنیتی و راهبردی است.

این سیاستمدار پاکستانی اظهار داشت: خبر‌ها حاکی از سفر هفته آینده «علی لاریجانی» مشاور عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به اسلام‌آباد است، سفری که پیش بینی می‌شود با هدف رایزنی پیرامون تحولات منطقه و همکاری‌های مشترک با مقام‌های ارشد پاکستانی انجام شود.

رئیس سابق کمیسیون امور دفاعی مجلس سنای پاکستان گفت: این سفر بسیار مهم است زیرا پیش از انجام توافق دفاعی پاکستان و عربستان نیز علی لاریجانی با ریاض تماس داشته است و این بدان معناست که ایران از ابتدا در جریان این روند بوده و در واقع به عنوان یکی از طرف‌های مورد اعتماد در معادله جدید منطقه‌ای حضور دارد.

مشاهد حسین با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل افزود: ایران با صراحت از ابتکار دفاعی مشترک میان کشور‌های اسلامی استقبال کرده است، رئیس‌جمهور ایران این اقدام را پایه‌ای برای همکاری دفاعی جهان اسلام در برابر تهدیدات خارجی توصیف کرد که این موضع‌گیری مثبت، سازنده و در راستای منافع همه کشور‌های مسلمان است.

این سناتور کهنه‌کار پاکستانی با یادآوری سابقه همکاری‌های اسلام‌آباد در حمایت از امت اسلامی افزود: پاکستان همواره در کنار ملت‌های مسلمان مظلوم از بوسنی و افغانستان تا فلسطین و کشمیر ایستاده است و امروز نیز با همان روحیه در پی وحدت و همگرایی اسلامی هستیم.

وی تأکید کرد، اکنون زمان آن رسیده است که کشور‌های مسلمان بزرگ مانند ایران، عربستان و پاکستان به جای رقابت، برای حفظ امنیت، توسعه و عزت امت اسلامی به صورت هماهنگ عمل کنند.

در جمع‌بندی این گفت‌و‌گو، مشاهد حسین به نقل از رئیس جمهور ایران اظهار داشت: اگر این تعاملات با درایت پیش برود، می‌تواند مبنای شکل‌گیری یک پیمان دفاعی اسلامی با محوریت منطقه‌ای باشد.