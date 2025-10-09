به مناسبت شانزدهم مهر روز ملی کودک، مراسم جشنی ویژه کودکان در ساحل غدیر بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ شهردار بندرعباس گفت: امروز برنامه پرواز بادبادک ها، نمایش ورزشی، موسیقی و کف بازی را برای بچه ها در نظر گرفتیم.

بیشتر بخوانید: جشن غنچه‌ها در پیش دبستان‌ها و کودکستان‌های هرمزگان

نوبانی افزود: هفته ملی کودک فرصتی است تا به وجود و نیاز‌های کودکان توجه بیشتری شود و برنامه‌هایی برای مراقبت و حمایت از آنان صورت گیرد.

پانزدهم تا ۲۱ مهر هفته ملی کودک نامگذاری شده است.